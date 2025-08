Sinemaseverler Bayram Edecek! İşte Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinema salonlarında bu hafta birbirinden merakla beklenen 9 yeni film vizyona girecek. Vizyona girecek filmler arasında Michael Philippou ve Danny Philippou’nun yönettiği “Onu Geri Getir” ile Robbie Williams’ın hayatından uyarlanan ve Michael Gracey’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu “Better Man: Robbie Williams’ın Hikayesi” de yer alıyor.

İşte sinemaseverlerin merakla beklediği o filmler:

Onu Geri Getir

Babalarının ölümünün ardından üvey kardeşler Andy ve Piper, Lura’nın ormandaki tenha evine yerleştirilir. Ancak Laura’da kardeşleri rahatsız eden bir şeyler vardır. Kardeşler çok geçmeden evde karanlık sırları gün ışığına çıkaran rahatsız edici bir ritüelle karşılaşır. Kardeşler, buradan kaçmaya çalışırken dehşetin bir parçası olduklarını fark eder.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Michael Philippou, Danny Philippou

Oyuncular: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong

Better Man: Robbie Williams’ın Hikayesi

Film, Robbie Williams'ın yükselişi, düşüşü ve yeniden doğuşunu anlatıyor.

Tür: Biyografik, Müzik

Yönetmen: Michael Gracey

Oyuncular: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton

Birlikte

On yıldır birlikte olan Tim ve Millie, kalabalık bir şehirden Millie’nin öğretmenlik işini kabul ettiği kırsala taşındıklarında ilişkilerine ne olacağı sorusu ortaya çıkar. Yaşadıkları yerde, indie rock müzisyeni Tim için kariyere benzer bir şey inşa etmek ve sürdürmek zordur. Ancak bir mağara ve içinde özel bir su kaynağı keşfettiklerinde sürdürdükleri tartışmaları birdenbire çok küçük görünür. Bu, beklenmedik bir doğaüstü olayı ve onunla birlikte birçok derin değişimi tetikler. Millie ve Tim'in sadece bedenleri değişmekle kalmaz, ilişkileri de dağılır. Kısa süre sonra, tüm varoluşları tehlikeye girer.

Tür: Korku

Yönetmen: Michael Shanks (II)

Oyuncular: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman

Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2

Suçlu hayvanlar çetesinin üyeleri için çılgın günler artık geride kalmıştır. Onlar artık yeni temiz bir başlangıç yapmak isterler. Ancak bunu başarmak umdukları kadar kolay olmaz. Onlar hayatlarını yoluna koymaya çalışırken, kendilerine "Kötü Kızlar" adını veren başka bir çete aniden ortaya çıkınca, işler yeniden karışır.. Ekip, tamamı kadınlardan oluşan suç çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkarılır.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen: Pierre Perifel, Juan Pablo Sans

Oyuncular: Sam Rockwell, Craig Robinson, Anthony Ramos

Çıplak Silah

Teğmen Frank Drebin Jr., babasının izinden giderek, bir sürü saçma görevden diğerine savrulur ve yaşadığı karışıklıklar beklenmedik bir başarıyı getirir.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Akiva Schaffer

Oyuncular: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter

Ölü Kontesin Laneti

Film, sahip olan kişiye felaket getirdiği söylenen bin yıllık esrarengiz bir kolyenin peşine düşen Tutkum'un hikayesini konu ediyor.

Tür: Macera, Gerilim

Yönetmen: Ahmet Arpacı

Oyuncular: Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok, Buse Ergün

Other

Annesinin ölümünün ardından çocukluğunun sessiz taşra evine dönen Alice, geçmişin izlerini takip etmeye başlar. Ancak ev artık bir yuva olmaktan çok uzaktır. Duvarlarına yerleştirilmiş gözetim kameraları, her hareketini izlemekte; her köşe, her oda tedirgin edici bir sessizlikle çevrilidir. Geceler ilerledikçe, evin içinde yalnız olmadığını fark eder. Gölge gibi dolaşan karanlık bir varlık, Alice’i adım adım takip ederken onu, geçmişle ve ailesiyle ilgili korkunç bir gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Tür: Gerilim

Yönetmen: David Moreau

Oyuncular: Olga Kurylenko, Jean Schatz, Phillip Schurer

Ahmed ve Ahmed

Mısır'a geri dönen Ahmed, amcasının garip bir kazada hafızasını kaybettiğini öğrenir. Bu durum şok edici bir gerçeğin de ortaya çıkmasına neden olur ve Ahmed kendinin tehlikeli bir suç imparatorluğunun başında bulur.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ahmad Nader Galal

Oyuncular: Ahmed el-Sakka, Ahmed Fahmy, Ghada Abdel Razek

Sahibül Şer

Yönetmen koltuğunda Bedel Art'ın oturduğu korku türündeki film,filminin oyuncu kadrosunda Leyla Göküs, Buket Yapıcı, Elif Yaşar, Aslan Erarslanoğlu gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: ANKA