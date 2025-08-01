Sinemaseverler Bayram Edecek! İşte Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film
Sinema salonlarında bu hafta korkudan komediye tam 9 film vizyona girecek. İşte o filmler...
Sinema salonlarında bu hafta birbirinden merakla beklenen 9 yeni film vizyona girecek. Vizyona girecek filmler arasında Michael Philippou ve Danny Philippou’nun yönettiği “Onu Geri Getir” ile Robbie Williams’ın hayatından uyarlanan ve Michael Gracey’in yönetmenlik koltuğunda oturduğu “Better Man: Robbie Williams’ın Hikayesi” de yer alıyor.
İşte sinemaseverlerin merakla beklediği o filmler:
Onu Geri Getir
Babalarının ölümünün ardından üvey kardeşler Andy ve Piper, Lura’nın ormandaki tenha evine yerleştirilir. Ancak Laura’da kardeşleri rahatsız eden bir şeyler vardır. Kardeşler çok geçmeden evde karanlık sırları gün ışığına çıkaran rahatsız edici bir ritüelle karşılaşır. Kardeşler, buradan kaçmaya çalışırken dehşetin bir parçası olduklarını fark eder.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Michael Philippou, Danny Philippou
Oyuncular: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong
Better Man: Robbie Williams’ın Hikayesi
Film, Robbie Williams'ın yükselişi, düşüşü ve yeniden doğuşunu anlatıyor.
Tür: Biyografik, Müzik
Yönetmen: Michael Gracey
Oyuncular: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton
Birlikte
On yıldır birlikte olan Tim ve Millie, kalabalık bir şehirden Millie’nin öğretmenlik işini kabul ettiği kırsala taşındıklarında ilişkilerine ne olacağı sorusu ortaya çıkar. Yaşadıkları yerde, indie rock müzisyeni Tim için kariyere benzer bir şey inşa etmek ve sürdürmek zordur. Ancak bir mağara ve içinde özel bir su kaynağı keşfettiklerinde sürdürdükleri tartışmaları birdenbire çok küçük görünür. Bu, beklenmedik bir doğaüstü olayı ve onunla birlikte birçok derin değişimi tetikler. Millie ve Tim'in sadece bedenleri değişmekle kalmaz, ilişkileri de dağılır. Kısa süre sonra, tüm varoluşları tehlikeye girer.
Tür: Korku
Yönetmen: Michael Shanks (II)
Oyuncular: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman
Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2
Suçlu hayvanlar çetesinin üyeleri için çılgın günler artık geride kalmıştır. Onlar artık yeni temiz bir başlangıç yapmak isterler. Ancak bunu başarmak umdukları kadar kolay olmaz. Onlar hayatlarını yoluna koymaya çalışırken, kendilerine "Kötü Kızlar" adını veren başka bir çete aniden ortaya çıkınca, işler yeniden karışır.. Ekip, tamamı kadınlardan oluşan suç çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkarılır.
Tür: Animasyon, Komedi, Aile
Yönetmen: Pierre Perifel, Juan Pablo Sans
Oyuncular: Sam Rockwell, Craig Robinson, Anthony Ramos
Çıplak Silah
Teğmen Frank Drebin Jr., babasının izinden giderek, bir sürü saçma görevden diğerine savrulur ve yaşadığı karışıklıklar beklenmedik bir başarıyı getirir.
Tür: Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Akiva Schaffer
Oyuncular: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter
Ölü Kontesin Laneti
Film, sahip olan kişiye felaket getirdiği söylenen bin yıllık esrarengiz bir kolyenin peşine düşen Tutkum'un hikayesini konu ediyor.
Tür: Macera, Gerilim
Yönetmen: Ahmet Arpacı
Oyuncular: Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok, Buse Ergün
Other
Annesinin ölümünün ardından çocukluğunun sessiz taşra evine dönen Alice, geçmişin izlerini takip etmeye başlar. Ancak ev artık bir yuva olmaktan çok uzaktır. Duvarlarına yerleştirilmiş gözetim kameraları, her hareketini izlemekte; her köşe, her oda tedirgin edici bir sessizlikle çevrilidir. Geceler ilerledikçe, evin içinde yalnız olmadığını fark eder. Gölge gibi dolaşan karanlık bir varlık, Alice’i adım adım takip ederken onu, geçmişle ve ailesiyle ilgili korkunç bir gerçekle yüzleşmeye zorlar.
Tür: Gerilim
Yönetmen: David Moreau
Oyuncular: Olga Kurylenko, Jean Schatz, Phillip Schurer
Ahmed ve Ahmed
Mısır'a geri dönen Ahmed, amcasının garip bir kazada hafızasını kaybettiğini öğrenir. Bu durum şok edici bir gerçeğin de ortaya çıkmasına neden olur ve Ahmed kendinin tehlikeli bir suç imparatorluğunun başında bulur.
Tür: Komedi
Yönetmen: Ahmad Nader Galal
Oyuncular: Ahmed el-Sakka, Ahmed Fahmy, Ghada Abdel Razek
Sahibül Şer
Yönetmen koltuğunda Bedel Art'ın oturduğu korku türündeki film,filminin oyuncu kadrosunda Leyla Göküs, Buket Yapıcı, Elif Yaşar, Aslan Erarslanoğlu gibi isimler yer alıyor.
Kaynak: ANKA