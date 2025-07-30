Alireza Ghorbani ile İran Ezgileri Harbiye’de Yankılanacak

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İran müziğinin dünyaca ünlü ismi Alireza Ghorbani, Piu Entertainment organizasyonuyla 22 Eylül 2025 Pazartesi akşamı İstanbul’un en özel sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Doğunun derin köklerinden gelen ezgileri modern dünyanın ruhuna dokunan yorumlarla harmanlayan Ghorbani, sesini bir enstrüman gibi kullanarak dinleyicilerini zamansız bir yolculuğa çıkarıyor. Biletler, Bubilet platformu üzerinden satışa sunuldu.

Ghorbani, klasik İran müziğinden çağdaş düzenlemelere uzanan geniş repertuvarıyla, Fars şiirinin inceliklerini evrensel temalarla buluşturuyor. Hayyam ve Rumi gibi büyük şairlerin eserlerini hem geleneksel formlarla hem de modern aranjmanlarla yorumlayarak genç kuşaklara ve dünya izleyicisine ulaştıran sanatçı, müziği bir kültürler arası köprü olarak kullanıyor. Müzik duayenleri, Ghorbani’nin tarzını “her notada duyguyu iliklere kadar hissettiren bir anlatı” olarak tanımlıyor.

Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Théâtre du Châtelet ve Musikverein gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde ayakta alkışlanan Alireza Ghorbani, Harbiye’deki konserinde en sevilen eserlerini seslendirerek İstanbul’un büyülü atmosferine kendi eşsiz yorumunu katacak.

Kaynak: Haber Merkezi