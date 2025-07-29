Kaş Caz Festivali 7. Yılında Doğayla Cazın Ritmini Buluşturuyor

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Akdeniz’in en büyüleyici köşelerinden Kaş, 7. kez cazın eşsiz tınılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 29, 30 ve 31 Ağustos 2025 tarihlerinde Kaş Setur Marina’da düzenlenecek Kaş Caz Festivali, doğanın huzuruyla müziğin ruhunu birleştirerek unutulmaz bir deneyim sunacak.

Festival, 28 Ağustos Perşembe akşamı Kaş’ın sevilen mekânı OXYGEN PUB’da gerçekleşecek geleneksel açılış gecesiyle start veriyor. Caz tutkunlarını Akdeniz’in sıcak atmosferinde buluşturan bu gece, festivalin ruhunu yansıtacak. 29 Ağustos Cuma sabahı ise Setur Marina’da düzenlenecek Nefes Terapisi ile katılımcılar, doğayla iç içe derin bir farkındalık yolculuğuna çıkacak.

CAZIN GÜÇLÜ İSİMLERİ SAHNEDE

Cuma akşamı, JOY FM DJ setinin elektronik ritimleriyle marina atmosferi hareketleniyor. Ardından Türkiye caz sahnesinin dikkat çeken topluluklarından Mert Pekduraner Group, enerjik performansıyla sahnede olacak. Gecenin finalinde ise Türk müziğinin duayenlerinden Bülent Ortaçgil, konuk sanatçı Birsen Tezer’in eşsiz sesiyle unutulmaz bir konsere imza atacak.

DOĞANIN AKUSTİĞİ VE MÜZİKAL CÜMBÜŞ

Cumartesi sabahı, Kaş Amfi Tiyatro’da ücretsiz “Günü Uyandırma” etkinliğinde Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner, doğanın akustiğiyle harmanlanan bir performans sunacak. Saat 11.00’de L’apera’da gerçekleşecek “Kendine Has Deneyimler” etkinliği, cazın samimi enerjisini Kaş’ın ruhuyla buluşturacak. Cumartesi akşamı JOY FM seçkileriyle başlayacak ve Yasak Helva’nın Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkas esintili elektro-akustik performansıyla devam edecek. Gecenin kapanışını, modern Anadolu ezgilerini cazla buluşturan Gevende’nin büyüleyici sahne enerjisiyle yapacak.

SESİN ŞİFASI VE BÜYÜK FİNAL

Pazar sabahı, Öyküm Elif Erdoğan liderliğinde “Ses Terapisi ve Etkileri” çalışması, doğanın kucağında katılımcılara şifa dolu anlar yaşatacak. Akşam saatlerinde JOY FM DJ seti ve doğaçlamanın coşkusunu yansıtan Jam Session ile festival ruhu devam edecek. Oxygen Sahnesi’nde Serkan Polat Cura Caz Project’in performansı, festivalin finalini unutulmaz kılacak.

DOĞA VE CAZIN BULUŞMASI

Kaş Caz Festivali, Akdeniz’in serinliği, doğanın yalın güzelliği ve cazın özgür ruhuyla şekilleniyor. Müziğin yanı sıra nefes ve ses terapileriyle hislerin de festivali olan bu etkinlik, katılımcılara hem ruhsal hem de müzikal bir yolculuk vadediyor. Biletler Biletix’te satışa sunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi