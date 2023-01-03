Sherlock Holmes öyküleri artık kamuya ait
İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan ünlü dedektifin bazı metinleri, ABD’de hâlâ telif hakları ile korunuyordu. 2023 yılıyla beraber yazarın eserleri üzerindeki bu kısıtlama kaldırıldı.
Türkiye’de 5846 Numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre yazarların fikri mülkleri, yazarın ölümünün ardından geçen 70 yılla birlikte sonlanıyor. Bu durum Avrupa’daki birçok ülke için geçerli.
Aslında Arthur Conan Doyle’un eserlerindeki koruma dünyanın birçok ülkesinde 2000 yılında sona ermişti. Ancak yazarın mirasçılarının taleplerinin ardından, Doyle’un son öyküleri ABD’de 2023’e dek korunmaya devam etmişti.
ABD’deki yasalarda 75 yıl ya da yazarın ömrü +50 yıl gibi farklı kurallar geçerli olabiliyor.
1998 Telif Hakkı Süre Uzatma Yasası’nın ardından Doyle’un son eserleri için koruma süresi 20 yıl daha uzatılmıştı. Bugün itibarıyla Arthur Conan Doyle bütün eserleriyle Amerika’da kamuya açılmış durumda.
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