Netflix, rekortmen dizisi Wednesday'i kaybedebilir

The Independent’ta yer alan habere göre, başrolünde Addams Family hikayesinden Wednesday Addams karakterini canlandıran Jenny Ortega’nın yer aldığı Wednesday dizisinin ikinci sezonunun Netflix’te yayınlanmayabileceği belirtildi.

Wednesday, İngilizce içerikler arasında Stranger Things’in rekorunu aşarak bir haftada 400 milyon saatten fazla izlenmişti.

İkinci sezonu kesinleşen Wednesday dizisinin hangi platformda yer alabileceği ise soru işaretlerine neden oldu.

Wednesday dizisinin yapım şirketi MGM geçen yıl Amazon’la 8.5 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Dizi de bu anlaşma kapsamında ikinci sezonunu Amazon’da başlatabilir.

Netflix’in Wednesday’in ikinci sezonunu almak için Amazon’la bir anlaşma yapması gerekecek.