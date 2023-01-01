Genco Erkal: Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz
Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu usta oyuncu Genco Erkal, yeni yılı yeni bir oyunla karşılayacaklarını sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu usta oyuncu Genco Erkal yeni oyunun müjdesini verdi.
Erkal “Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. 'İmparator'un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu'nun ön çalışmalarından biriyle yeni yılınızı kutluyoruz" dedi.
26 Ocak'ta prömiyer yapacak olan 'İmparator' oyununda, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie konu alınıyor.
İzmirliler 2023'e Gülşen'le girdi Kültür - Sanat 01 Ocak 2023 09:53
Ömer dizisinin yayın tarihi belli oldu Kültür - Sanat 01 Ocak 2023 09:26
Beyoğlu Belediyesi, Fransız Yetimhanesi'ne kepçelerle girdi Kültür - Sanat 30 Aralık 2022 20:13
Ayşe Gencer hayatını kaybetti Kültür - Sanat 30 Aralık 2022 17:59