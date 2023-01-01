Genco Erkal: Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz

Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu usta oyuncu Genco Erkal yeni oyunun müjdesini verdi.

Erkal “Yeni yılı yeni bir oyunla karşılıyoruz. 'İmparator'un provaları, dekor, giysi, müzik çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Afiş hazırlıklarında da finale yaklaştık. Tülay Ulukılıç ve Uğurcan Ataoğlu'nun ön çalışmalarından biriyle yeni yılınızı kutluyoruz" dedi.

26 Ocak'ta prömiyer yapacak olan 'İmparator' oyununda, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie konu alınıyor.