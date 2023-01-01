Ömer dizisinin yayın tarihi belli oldu

OGM Pictures’ın, Star’da yayınlanacak yeni dizisi 'Ömer'in yayın tarihi belli oldu.

Ömer dizisinin yayın tarihi belli oldu

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan 'Ömer' dizisi, ilk bölümüyle 9 Ocak Pazartesi 20.00’de Star’da izleyiciyle buluşacak.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

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