Selahattin Demirtaş, Tahir Elçi anısına şarkı besteledi

'Barış Elçisi' lakabıyla bilinen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken silahla vurularak katledilmişti.

Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahir Elçi anısına bir şarkı yazıp besteledi.

Hem avukat hem de müzisyen olan Mercan Argunağa, Demirtaş'ın bestelediği şarkıyı seslendirdi ve klip çekti.

Mercan Argunağa'nın seslendirdiği şarkı 27 Kasım 2023'te Mercan Argunağa'nın Youtube kanalında yayınlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem