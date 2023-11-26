Selahattin Demirtaş, Tahir Elçi anısına şarkı besteledi

Edirne Cezaevinde tutsak bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Tahir Elçi anısına yazıp bestelediği şarkı, Mercan Argunağa tarafından bestelendi. Şarkı video klibiyle 27 Kasım'da dinleyici ile buluşacak.

Son Güncelleme:

'Barış Elçisi' lakabıyla bilinen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken silahla vurularak katledilmişti.

Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tahir Elçi anısına bir şarkı yazıp besteledi.

Hem avukat hem de müzisyen olan Mercan Argunağa, Demirtaş'ın bestelediği şarkıyı seslendirdi ve klip çekti.

Mercan Argunağa'nın seslendirdiği şarkı 27 Kasım 2023'te Mercan Argunağa'nın Youtube kanalında yayınlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Selahattin Demirtaş Tahir Elçi HDP müzik
Son Güncelleme:
Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş Menemenin daha doyurucu olmasını sağlayan tüyo! Aşçıların da yöntemiymiş
Zeki Demirkubuz, kendisi için 'boykot' çağrısı yapan Yeni Şafak yazarına küfür etti! Zeki Demirkubuz, kendisi için 'boykot' çağrısı yapan Yeni Şafak yazarına küfür etti!
Enrique Iglesias emekli oluyor Enrique Iglesias emekli oluyor
Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme Elini çabuk tutan parasını alacak! Emeklilere 12 bin TL ödeme
ÇOK OKUNANLAR
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi Ünlü çiftten aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi
Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi" Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"
BBC seçti: İşte 2023 yılının en iyi 20 filmi 2023 yılının en iyi 20 filmi
Kulis: AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı