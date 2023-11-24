Enrique Iglesias emekli oluyor

Ünlü İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, on birinci stüdyo albümünün yayınlanmasının ardından emekli olacağını açıkladı. "Final" adlı albümünün ikinci bölümü "Volume 2"yi Şubat ayında yayınlamaya hazırlanan Iglesias, "Tamamen bitti. Turun ikinci ayağından hemen önce bir veya iki video çekmek ve bunu başlatmak istiyorum" dedi.

NTV'nin aktardığına göre, "Final Volume 2"nin son albümü olacağını belirten şarkıcı, "Birkaç yıldır bu albüm üzerinde çalışıyorum. Ve benim için -her zaman söylediğim gibi- son albümümdü... İşte bu. Sanmıyorum, hayır... Biliyorum artık albüm yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Enrique Iglesias, 2021 yılında Instagram’da soru cevap yaptığında, "Final benim son albümüm olabilir. Bu, son aylarda değil, son yıllarda üzerinde düşündüğüm şeydi" diye konuşmuştu. Müzikten uzaklaşmayacağını belirten şarkıcı, "Şarkı yazmayı bırakmayacağım çünkü şarkı yazmayı seviyorum. Şarkılar bir albüm olarak paketlenmek zorunda değil" demişti.