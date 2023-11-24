Filistin'e destek verdiği için 'Çığlık'tan kovulan Melissa Barrera'dan yeni açıklama

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera, "Çığlık 7" filminin kadrosundan atıldı. Barrera, sosyal medya hesabından filmin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV'nin aktardığı habere göre, antisemitizm ve İslam karşıtlığını kınadığını belirten Barrera, "Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor" dedi.

"İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını aktaran Barrera, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" ifadelerini kullandı.

Barrera, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Batı medyasını "tek taraflı" olmakla suçlamıştı.