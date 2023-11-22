Türkiye, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberimiz var! Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün düzenlenen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylamayla komite üyesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adaylarıyla ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gereken önlemleri almakla görevli UNESCO Dünya Miras Komitesi, ülkemizden de 21 alanın kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesi'ne ilişkin çalışmaları yönetmektedir.

UNESCO Dünya Miras Komitesinde daha önce 1983-1989 ve 2013-2017 dönemlerinde iki kez görev alan Türkiye, Neolitik dönemden bu yana Anadolu’da varlık gösteren tüm uygarlıkları temsil eden 21 dünya miras alanının yönetimi ve korunması konularında edindiği deneyim ve birikimi, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyesi olarak uluslararası plana da yansıtmayı hedeflemektedir."