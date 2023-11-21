Sabahattin Ali isimli tiyatro oyunu seyircisiyle buluşacak

Türkçe edebiyatın önemli ismi Sabahattin Ali, Yeditepe İstanbul Oyuncuları tarafından tiyatro sahnesine taşınacak.

Erkan Çelikol’un yazıp yönettiği oyun, Sabahattin Âli’nin hayatının son 24 saatini kurgusal gerçeklikle seyirci karşısına çıkaracak. Sabahattin Âli oyununun; sistemi rahatsız eden bir edebiyatçı ile sistemin rahatsız ettiği bir kamyon şoförünün ölüm ile yaşam arasındaki yolculuğunun hikâyesi olduğu belirtiliyor.

Sabahattin Âli cinayetine kurmaca bir bakış getiren oyun, modern tragedya örneği olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyun aynı zamanda karakterleri ‘edebiyatçı, yazar’ ve ‘katil’ özelliklerinin dışına çıkararak, bu karakterlerin kişiliklerini insani değerler çerçevesinde seyirciye sunmayı hedefliyor.

Erkan Çelikol’un kaleme aldığı eserin yönetmen koltuğunda yazarın kendisi oturuyor. Dramaturjisi M. Emin Taşdemir tarafından yapılan oyunun yardımcı yönetmenliğini Gülşah Erdem yapıyor. Bedirhan Malçok, Cihangir Köse, Kübra Bayraktar, Eren Akbulut ve Evren Karakayacı’nın oyunculukları ile sahnelenecek oyunda Boran Gencer ve Didem Şimşek reji asistanları olarak görev alıyor.

Oyunun ilk gösterimi ise 16 Kasım 20.30’da Kanyon AVM’de bulunan Hann Sahne’de yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem