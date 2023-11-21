'Yargı' dizisi Uluslararası Emmy Ödülü'nü aldı
'Yargı' dizisi, Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Dizi, 'En iyi Telenovela' kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.
New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi. Törende, Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi, 'En iyi Telenovela' kategorisinde ödülün sahibi oldu.
Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törene katıldı.
Kanada'dan Buffy Saint-Marie belgeseli "Sanat Programlama" dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazandı. Şarkıcının 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen belgeseli, Kanadalı film yapımcısı Madison Thomas yönetti.
Ödül töreninde Deepak Chopra, Balaji Telefilms'in Kurucu Ortağı Ektaa R. Kapoor'a Uluslararası Emmy Yönetmenlik Ödülü'nü takdim etti.