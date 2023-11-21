Oyuncu Ömer Karanlık hayatını kaybetti

Vahide Gördüm ve Mustafa Uğurlu'nun başrollerini paylaştığı ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinin oyuncusundan üzücü haber geldi.

Oyuncu Ömer Karanlık hayatını kaybetti

Aldatmak dizisinde Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Aldatmak dizisinde Numan karakterine can veren Ömer Karanlık'tan acı haber geldi. Usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Oyuncu Ömer Karanlık hayatını kaybetti - Resim : 1

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı.

Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak yer alıyor.

Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı... Tartışma büyük! Farah Zeynep Abdullah'tan Hande Erçel çıkışı...
Gölgesinin rengini arayanların öyküsü kısa film oluyor Gölgesinin rengini arayanların öyküsü kısa film oluyor
Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi Metin Uca hakkında bilinmeyenler. Ölümünün ardından herkes öğrendi
Metin Uca'nın cenaze töreni programı belli oldu Metin Uca'nın cenaze töreni programı belli oldu
Yılmaz Güney'in daha önce yayınlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı Yılmaz Güney'in daha önce yayınlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı
Napolyon Bonapart'ın şapkası açık artırmaya çıkıyor Napolyon Bonapart'ın şapkası açık artırmaya çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller TÜİK, yaş oranlarıyla açıkladı: İşte Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi İstanbul için yeni kar alarmı: Tarih verildi
5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama! 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği iddia ediliyordu: Eylül Öztürk'ten açıklama!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Dikkat: Yüksek emekli maaşı alayım derken zarar etmeyin! Dikkat: Yüksek emekli maaşı alayım derken zarar etmeyin!