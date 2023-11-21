Oyuncu Ömer Karanlık hayatını kaybetti

Aldatmak dizisinde Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Aldatmak dizisinde Numan karakterine can veren Ömer Karanlık'tan acı haber geldi. Usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında yaşamını yitirdi.

Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı.

Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak yer alıyor.