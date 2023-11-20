Gölgesinin rengini arayanların öyküsü kısa film oluyor

Yaşam hakları doğrudan tehdit altında olan ve kimi zaman da ellerinden alınan LGBTİ bireylerin toplum içerisindeki var oluş mücadelesi, “Gölgemin Rengi” kısa filmi ile beyaz perdeye taşınıyor.

Son dönemlerde nefret söylemlerinin artmasıyla birlikte toplumun duyarlı bir kesimindeki hassasiyeti tetikleyen, geçtiğimiz seçim öncesinde de siyasilerin hedef göstererek propaganda malzemesi haline getirdiği LGBTİ bireylerin görünür olma mücadelesi “Gölgemin Rengi” kısa filmi ile sinemaseverlerle buluşacak. Film, çeşitli travmalarla askerlikten evine dönen İsmet'in kendisini var etme yolculuğunda Cahit'le kurduğu duygusal bağ üzerinden, cinsel yönelim eşitliği ve eşit yaşam hakkı konularına dikkat çekme gayesi ile yazıldı. Ekibini ise belirli kaygılar taşıyan bir grup gönüllünün oluşturduğu film, taşradan kente uzanan içsel bir yolculuğu ele alıyor.

FİLM AHMET TULGAR'A ATFEDİLECEK

Ötekileştirilen insanların sorunlarını görmezden gelmek yerine toplumsal meseleler üzerine farkındalık yaratmak isteyen senarist Emre Görgenç filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstleniyor.

Görgenç, filmin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Gazeteci- Yazar Ahmet Tulgar’a ithaf edileceğini belirttiği açıklamasında, “Gölgemin Rengi, fikir ortağım ve aynı zamanda görüntü yönetmenimiz Ali İhsan Terzi ile birlikte, doğrudan hedef gösterilen, hak edilmeyen muamelelere maruz bırakılan insanların görünürlük kaygısını aktarabilme gayemiz olarak ortaya çıktı. Mevcut düzende bir takım otoriteler tarafından bazı kavramlar kullanılarak birbirinden ayrıştırılan ve hakları bu şekilde gasp edilen insanların bir arada, eşit yaşamı savunabilir biçimde hayatlarını sürdürebileceği bir dünyanın var edilebilmesinde sanatın etkin gücünü nefrete karşı kullanabileceğimize inanıyoruz. Bir dönem birlikte çalıştığımız değerli büyüğümüz gazeteci yazar Ahmet Tulgar ağabeyimizin de bunu en iyi şekilde ortaya koyan aydınlarımızdan biri olması sebebi ile filmimizi ona ithaf etmek, anısını bize öğrettikleri ile yaşatmak istedik” dedi.

Çekimleri Aralık 2023’te tamamlanacak olan “Gölgemin Rengi” Ocak 2024’te seyircisiyle buluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem