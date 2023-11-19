Yılmaz Güney'in daha önce yayınlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, usta oyuncunun 1979 yılında Toptaşı Cezaevi'ndeyken çekildiği ve daha önce hiç yayınlanmamış bir fotoğrafını yayınladı.

Yılmaz Güney'in daha önce yayınlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı

Oyunculuğunun yanında yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da tanınan Yılmaz Güney'in 1979 yılında cezaevinde eşi Fatoş Güney ile çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Yılmaz Güney'in daha önce yayınlanmamış fotoğrafı ortaya çıktı - Resim : 1

DurakMedya'da yer alan habere göre 9 Eylül 1984 yılında Paris'te hayatını kaybeden ünlü sinemacının Türkiye'de cezaevinde eşi Fatoş Güney ile çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü. Cezaevinden kaçışı film olacak olan Yılmaz Güney beş yıl hapis yattıktan sonra 9 Ekim 1981 tarihinde izinli olarak çıktığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden yurtdışına firar etmişti.

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