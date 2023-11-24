Zeki Demirkubuz, kendisi için 'boykot' çağrısı yapan Yeni Şafak yazarına küfür etti!

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın kendisiyle ilgili yaptığı boykot çağrısına küfürlü bir yanıt verdi.

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Zeki Demirkubuz, kendisi için 'boykot' çağrısı yapan Yeni Şafak yazarına küfür etti!

Yönetmen Zeki Demirkubuz, 'Gazze için sessiz kaldığını' savunan ve yeni filmi için boykot çağrısı yapıp 'bekleyin, yakında korsana düşer zaten’ ifadelerini kullanan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İsmail Kılıçarslan, dün TVNET canlı yayınında yönetmen Zeki Demirkubuz'u hedef aldı. Demirkubuz hakkında “Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" ifadelerini kullanan Kılıçarslan konuşmasının devamında Zeki Demirkubuz’un yeni filmi "Hayat" için boykot çağrısında bulundu.

Kılıçarslan ardından Demirkubuz'un hayranlarına filmi 'korsan' olarak izlemelerini önerdi: "Korsan izle, link atayım sana, korsanı çıktığında. Genç arkadaşım, Zeki Demirkubuz filmi izlemezsen sinemada ölmezsin. Bekle nasıl olsa korsana düşer. Korsanını izlersin.”

DEMİRKUBUZ'DAN CEVAP

Yönetmen Demirkubuz, kendisini ve filmini hedef gösterip, 'korsan' çağrısı yapan Kılıçarslan'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Demirkubuz şunları yazdı: “Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...”

Zeki Demirkubuz, kendisi için 'boykot' çağrısı yapan Yeni Şafak yazarına küfür etti! - Resim : 1

15 ARALIK'TA VİZYONA GİRECEK

Zeki Demirkubuz'un başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak'ın paylaştığı yeni filmi "Hayat" 15 Aralık'ta vizyona girecek.

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