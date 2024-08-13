'Scarface' Filminin Ünlü Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Scarface isimli filmde 'Chi Chi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Angel Salazar, 68 yaşında hayatını kaybetti.

'Scarface' Filminin Ünlü Oyuncusu Hayatını Kaybetti

Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği 1983 yapımı 'Yaralı Yüz' (Scarface) filminin oyuncularından Angel Salazar, 68 yaşında hayata veda etti. Salazar, filmde Pacino'nun canlandırdığı 'Tony Montana' karakterinin sadık yardımcısı 'Chi Chi' karakterine hayat vermişti.

Kalp rahatsızlığı olan ünlü oyuncunun New York'ta bir arkadaşının evinde uykusunda öldüğü öğrenildi. Temsilcisi Ann Wingsong, arkadaşının onu kontrol ederken cansız bedenini bulduğunu açıkladı.

'Scarface' Filminin Ünlü Oyuncusu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Angel Salazar, kariyerinin başında rol aldığı 'Yaralı Yüz' filmindeki ünlü elektrikli testere sahnesiyle akıllarda yer etmişti. Angel Salazar kariyer boyunca 'A Stranger Is Watching', 'Where the Buffalo Roam', 'Walk Proud' ve 'Boulevard Nights' gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak 2022'de 'The Black Caesar' ve 2023'te 'The Gilbert Diaries: The Movie' filmlerinde rol alan Salazar, aynı zamanda komedyenlik de yapıyordu. Oyuncu, NBC dizisi 'Last Comic Standing'de oynamıştı.

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