Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu

Eda Erdem'in yokluğunda Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu. A Milli Voleybol Kadın Milli Takımı'nın yeni kaptanı merak konusu olmuştu. İşte son detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye Eda Erdem
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi, VakıfBank’ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Ligin sona ermesinin ardından gözler Voleybol Milletler Ligi’ne çevrildi.

1 5
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu - Resim: 2

Kaptan Eda Erdem’in Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’nde yer almama kararının ardından, yeni kaptan da belli oldu.

2 5
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu - Resim: 3

Sultanlar, Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

3 5
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu - Resim: 4

Voleybol Milletler Ligi’nin geniş kadrosunda yer almama kararı alan Eda Erdem’in, Tayland’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda yeniden takımla birlikte olacağı belirtilmişti.

4 5
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu - Resim: 5

Eda Erden’in yokluğunda Filenin Sultanları’nın kaptanının Eczacıbaşı Dynavit’in liberosu Simge Aköz’ün olacağı belirtildi.

5 5