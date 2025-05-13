Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu
Eda Erdem'in yokluğunda Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu. A Milli Voleybol Kadın Milli Takımı'nın yeni kaptanı merak konusu olmuştu. İşte son detaylar...
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Vodafone Sultanlar Ligi, VakıfBank’ın şampiyonluğu ile tamamlandı. Ligin sona ermesinin ardından gözler Voleybol Milletler Ligi’ne çevrildi.
Kaptan Eda Erdem’in Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’nde yer almama kararının ardından, yeni kaptan da belli oldu.
Sultanlar, Milletler Ligi’nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
Voleybol Milletler Ligi’nin geniş kadrosunda yer almama kararı alan Eda Erdem’in, Tayland’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda yeniden takımla birlikte olacağı belirtilmişti.
Eda Erden’in yokluğunda Filenin Sultanları’nın kaptanının Eczacıbaşı Dynavit’in liberosu Simge Aköz’ün olacağı belirtildi.