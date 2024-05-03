Sanat camiasını üzen haber: Prof. Dr. Zafer Gençaydın hayatını kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü kurucularından sanatçı Prof. Dr. Zafer Gençaydın, hayatını kaybetti.

83 yaşında hayata gözlerini yuman ismin cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

ZAFER GENÇAYDIN KİMDİR?

Sanatçı Zafer Gençaydın, 1941 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini tamamlamak için Berlin Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda bulundu ve buradan 'meisterschüler' unvanı aldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi'nde görev yaptı ve Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak çalıştı.

Sanatçı, eserleriyle birçok müzede yer almış, karma sergilere katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca üç kitabı ve birçok deneme ile araştırma yazısı yayınlandı.