19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali yasaklar altında başladı

19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Ankara ayağı açılışında planlanan yürüyüş ve "Kanun Hükmü" filminin gösterimi yasaklandı. Gösterim için seçilen film, Çankaya Kaymakamlığı tarafından gösterime bir saat kala sansürlendi. Katılımcıların parktan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yürümeleri de polis tarafından engellendi.

'FİLM, SEYİRCİLERE ULAŞTIRILMAK İÇİN YAPILIR'

Yasak kararı haberini aldıktan sonra Kuğulu Park'ta açıklama yapan yönetmen Nejla Demirci, “Burada bir sanat yürüyüşü yapılmak istendi. Buna izin vermiyorlar. Bir sinema filmi seyircilere ulaştırılmak için yapılır, bizim motivasyonumuz budur. Enerjimizi bundan alırız bunu çıkardığımızda iyileşiriz. Ben bu birliktelikle iyileşesek gideceğim.” dedi.

'TÜM DÜNYA BU ZÜLMÜ GÖRÜYOR'

Demirci’nin ardından açıklama yapan DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “85 milyona aylardır bu filmi izletmiyorlar. Niye? Bu zulmü yapanlar ‘bu film izlenmesin’ denildiği için. Tüm dünyada bu film izleniyor, utanmıyor musunuz? Ankara Valisi'ne soruyorum tüm dünya festivallerinde bu film gösteriliyor. Türkiye’de bu zulmü yap, yüzbinlerce kişiye bu zulmü yap ondan sonra da filmin gösterilmesinin önüne geç. Tüm dünya bu zulmü görüyor sen istediğin kadar engel ol” diye konuştu.

Kuğulu Park'ta yapılan açıklamaların sonrasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılış törenine geçildi. Oyuncu, yönetmen, yazar Onur Gazdağ ve oyuncu Çisil Cansu Özer’in sunuculuğunu üstlendiği açılışa Dedemin Bol Şalvarı ve Sağlık Emekçileri Korosu müzik dinletileri eşlik etti.

Festival, gönüllülerin çalışmasıyla Ankara’da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 8 Mayıs'a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.

Kaynak: ANKA