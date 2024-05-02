Melek Baykal'dan yıllar sonra gelen 'Cennet Mahallesi' itirafı: Çağla Şıkel ve Alişan ile oynamam demiştim

Tiyatro ve sineme-televizyon oyuncusu Melek Baykal, Müjdat Gezen'in YouTube programına misafir oldu ve 2004-2007 yılları arasında yayınlanan 'Cennet Mahallesi' dizisinde rol aldığı Çağla Şıkel ve Alişan hakkında konuştu.

Baykal, 'Cennet Mahallesi' projesinin başlangıcında Çağla Şıkel ve Alişan'ı istemediğini belirtti.

Yapımcılarına "Bir manken ve bir türkücü ile çalışmak istemiyorum" dediğini söyleyen Baykal, ancak yapımcısı Türker İnanoğlu'nun kendisine güvenmesi gerektiğini ve sonunda her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

Baykal, "Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Yapımcımız rahmetli Türker İnanoğlu'na 'Beni affedin. Bir manken ve bir türkücü ile oynamam' dedim. İnanoğlu da 'Sen bana güven, olacak' dedi, gerçekten de oldu. Türker ağabey havayı çok iyi koklayan bir adamdı. Çağla 20-21 yaşlarında çok gençti. İlk set günümüzde saçlar bukle bukle, takma kirpikler ful makyaj geldi, sesimi çıkarmadım. Çağla sürekli kameraya bakıyordu. İlerleyen günlerde dayanamayıp çektim kenara, 'Top model Çağla'yı unut. Burada 'Pembe'nin kızı 'Sultan'sın. Takma kirpiklerini de çıkar' dedim. İkiletmedi, söylediklerimi harfiyen uyguladı. Alişan da kendisini başkasının seslendirmesini isteyince çok sinirlendim. 'Sana başkası ruh veremez’ diyerek onu dublaj stüdyosunda itekledim, giriş o giriş" ifadelerini kullandı.

Show TV'de yayınlanan 'Cennet Mahallesi' dizisinde Melek Baykal 'Pembe', Çağla Şıkel 'Sultan' ve Alişan 'Ferhat' karakterlerini canlandırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem