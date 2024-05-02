'Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi geliyor

Sabahattin Ali'nin en bilinen romanı 'Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi çekilecek.

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'Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi geliyor

Türk edebiyatının büyük yazarlarından Sabahattin Ali'nin en çok okunan romanı 'Kürk Mantolu Madonna'nın dijital dizisinin çekileceği duyuruldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yıllardır sinemaya aktarılacağı konuşulan kitap, Almanya-Türkiye ortak yapımıyla dijital dizi olacak.

Çekimleri hem Almanya hem Türkiye'de gerçekleştirilecek olan dizinin yapımcılığını, Grimme ödüllü Netflix dizisi "German Genius"un yapım firması CAB Film ile Cem Karaca, Dilberay ve Barış Akarsu'nun filmlerinin yapımını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon üstlenecek.

Yönetmen koltuğunda yapım firmalarının ortak kararıyla belirlene Enes Ateş'in yöneteceği dizinin Almanya'daki çekimleri, “Matrix”, “John Wick 4” ve “Babil” gibi birçok yapımın çekildiği Studio Babelsberg'de yapılacak.

Oyuncu kadrosu yakında şekillenecek olan proje için Almanya ve Türkiye’deki dijital platformlarla görüşülüyor.

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