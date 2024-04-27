Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları 'Karanlıkta Akan Bir Yıldız' sergisinde açığa çıkıyor

7 yıllık hazırlık sonucu Humanis'in organizasyonuyla Cermodern'de açılan 'Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk' sergisinde, 457 parça eser yer alıyor.

Sergide, Atatürk'ün yerli ve yabancı fotoğrafçılarca çekilmiş az bilinen yaklaşık 250 fotoğrafının yanı sıra, annesi Zübeyde Hanım'ın kendisine yazdığı mektuptan cumhuriyetin ilk heykelcilerinden Kenan Ali Yontuç'un yaptığı Atatürk Maskı'na, kol düğmelerinden kravat iğnelerine, makam aracında kullanılan cumhurbaşkanlığı forsundan kurmaylık ve cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı kartvizitlere, emeklilik belgesinden sağlık raporlarına kadar çok sayıda kişisel obje ile belge yer alıyor.

Sergi, 18 Ağustos tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA