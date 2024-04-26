İstanbul Havalimanı'ndaki alüminyum atıklar çocuklara ithaf edilen anlamlı bir esere dönüştü

İstanbul Havalimanı, çocuklara ithaf edilen anlamlı bir esere ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Mert Ege Köse, tüm çocukların sahip olduğu uçma hayaline atıf olarak inşa ettiği eserinde, İstanbul Havalimanı'ndaki 1,5 ton atık alüminyum parçalarını kullanarak yüzlerce kağıt uçak şekline dönüştürdü.

Mert Ege Köse, eserinin hayal gücü ve sürdürülebilirlik bilincini bir araya getirdiğini belirterek, "Eser, hem herkesin çocukluk hayallerinin bir kutlaması hem de dünyayı korumaya yönelik kolektif sorumluluğun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Form olarak aşağıdan yukarıya doğru sivrilerek yükselen yapı, hayallerin ancak sağlam temeller üzerine inşa edildiğinde gerçekleşebileceğini anlatan bir metafor sunuyor. Eserin göğe yükselen sivri ucu ise uçmanın verdiği heyecanı temsil ediyor." dedi.

Kaynak: AA