20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı: Bu yıl konuk ülke Japonya

ATO Congresium'da 20'nci kez okuyucuyla buluşan Ankara Kitap Fuarı, bugün okuyuculara kapılarını açtı.

26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, 500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılım gösterdi. 10 gün boyunca imza, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik düzenlenecek.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin destek verdiği fuarın "uluslararsı onur konuğu" deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olarak belirlendi. "Onur konuğu" ise Prof. Dr. Celal Şengör bir dizi etkinlikle okuyucularıyla bir araya gelecek.

Gazze ve Filistin'de görev yapan habercilerin savaş alanında yaşadıklarının anlatıldığı ''Kuşatma'' kitabı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği katkılarıyla fuarda yerini aldı.