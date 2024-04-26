20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı: Bu yıl konuk ülke Japonya
26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenecek olan 20'nci Ankara Kitap Fuarı, okuyucularına kapılarını açtı. Fuarda bu yıl konuk ülke Japonya olurken, 'onur konuğu' Prof. Dr. Celal Şengör oldu.
ATO Congresium'da 20'nci kez okuyucuyla buluşan Ankara Kitap Fuarı, bugün okuyuculara kapılarını açtı.
26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, 500'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılım gösterdi. 10 gün boyunca imza, söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik düzenlenecek.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin destek verdiği fuarın "uluslararsı onur konuğu" deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki olarak belirlendi. "Onur konuğu" ise Prof. Dr. Celal Şengör bir dizi etkinlikle okuyucularıyla bir araya gelecek.
Gazze ve Filistin'de görev yapan habercilerin savaş alanında yaşadıklarının anlatıldığı ''Kuşatma'' kitabı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği katkılarıyla fuarda yerini aldı.