Klimt'in kayıp tablosu açık artırmaya çıkıyor

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen bir tablosu Viyana'da açık artırmaya çıkarılıyor.

Klimt'in kayıp tablosu açık artırmaya çıkıyor

T24'te yer alan habere göre, Klimt'in ölümünden bir yıl önce, 1917'de başladığı "Fraulein Lieser'in Portresi" adlı tamamlanmamış tablo hakkında cevaplanmamış pek çok soru var. Resimdeki kadının kim olduğu ve Nazi döneminde resme ne olduğu konusunda da tartışmalar var.

Tablonun değerinin 50 milyon euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor, ancak daha yüksek bir fiyata da alıcı bulabilir.

Sanat tarihçileri Thomas Natter ve Alfred Weidinger, tablonun Adolf Lieser'in kızı Margarethe Constance Lieser'e ait olduğunu söylüyor.

Ancak sanat eserini açık artırmaya çıkaran Viyana'daki im Kinsky müzayede evi, tablonun Justus Lieser ve eşi Henriette'in iki kızından birini de tasvir edebileceğini ileri sürüyor.

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