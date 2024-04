Rusya'da düzenlenen Kuzgun Uluslararası Film Festivali’nde Türk belgeseli ödül aldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çukotka Özerk Bölgesinde düzenlenen Altın Kuzgun Uluslararası Film Festivali’ne 126 ülkeden 3 bin 600'den fazla film başvurusu yapıldı. Festivalde, birisi kısa metraj film yarışmasında, diğeri ise yarışma dışı gösterimde olmak üzere Türkiye'den iki film gösterildi.

Muhammet Beyazdağ'ın yapımcısı olduğu 'Her Şey Yolunda' (Everything is Fine) adlı belgesel film, festivalin kısa metraj filmler bölümünde 'En İyi Belgesel Film' ödülünü aldı.

Türkiye’den yönetmen ve yapımcı Ece Soydam festivalin uzun metraj filmler kategorisi jürisinde yer alırken, Yunus Topal'ın 'Kuzey Kutbu' adlı belgesel filmi de yarışma dışı bölümde izleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA