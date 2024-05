Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

'New York Üçlemesi' dahil toplam 34 kitap yazan ABD'li yazar Paul Auster, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Auster'ın arkadaşı ve yazar Jacki Lyden, The Guardian'a verdiği bilgide yazarın salı günü akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

PAUL AUSTER KİMDİR?

New Jersey'de doğan Paul Auster, yazar olarak ilk büyük çıkışını New York üçlemesinin ilk romanı olan City of Glass'ın 1985'te yayımlanmasıyla başardı.

Auster 1980'ler, 1990'lar ve 2000'ler boyunca düzenli olarak kitap yayınladı ve aralarında Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002) ve Oracle Night'ın (2003) da bulunduğu bir düzineden fazla roman yazdı. Ayrıca, 1995 yılında en iyi ilk senaryo dalında Independent Spirit ödülünü kazandığı Wayne Wang'ın yönettiği Smoke filminin senaryosunu yazarak sinemaya da adım attı.

Auster 1981 yılında yazar Siri Hustvedt ile tanıştı ve ertesi yıl evlendiler. 1987 yılında şarkıcı ve oyuncu olan Sophie adında bir kızları oldu. Auster Avrupa'da, anavatanı Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi tanınıyordu: New York dergisinin 2007 tarihli bir makalesinde, “Buralarda sadece çok satan bir yazar,” deniyordu.

Nisan 2022'de Auster ve Davis'in oğulları Daniel aşırı dozda uyuşturucudan öldü. Mart 2023'te Hustvedt, Auster'a bir önceki Aralık ayında teşhis konulduktan sonra kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.