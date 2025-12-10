Papa 14. Leo'nun Ziyaretinin Ardından Gün Yüzüne Çıkarıldı! İznik'te Müthiş Keşif... Hem Türkiye Hem de Dünya İçin Bir İlk

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti kapsamında geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde müthiş bir keşfe daha imza atıldı. Hisardere Nekropolü'nde devam eden arkeolojik kazılarda, şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan 'Çoban İsa' (Good Shepherd) figürü gün yüzüne çıkarıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, geçtiğimiz haftalarda Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen tarihi törene katılmış yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinlik tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı.

Papa 14. Leo'nun ziyaretinin hemen ardından bölgede hem Türkiye hem de dünya açısında önemli bir keşfe imza atıldı. Bursa'nın İznik ilçesindeki Hisardere Nekropolü'nde yürütülen kazılarda, Anadolu'da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan 'Çoban İsa' (Good Shepherd) figürü tespit edildi.

UZMAN EKİP ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İznik Müzesi Müdürü Tolga Koparal başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel koordinatörlüğünde ve Dr. Gülşen Kutbay'ın da yer aldığı uzman ekip tarafından sürdürülüyor.

M.S. 2.-5. yüzyıllar arasında hem varlıklı aileler hem de halkın alt tabakası tarafından kullanıldığı değerlendirilen Hisardere Nekropolü'nde, İznik'e özgü "terracota plaka çatılı oda mezarların" yanı sıra farklı mezar tipleri bulunuyor. 2025 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan hipogee mezar ise özellikle freskleriyle dikkat çekti. Güney duvarı büyük ölçüde tahrip olan mezarın doğu, batı ve kuzey duvarları ile tavanı neredeyse tamamen sağlam kaldı. Bu duvarlarda yer alan insan figürleri, bölgedeki diğer örneklerden ayrılıyor.

'ÇOBAN İSA' FİGÜRÜ

Mezarın kuzey duvarına bitişik klinein pişmiş toprak kare levhalarla kaplı olduğu, ölülerin bu levhaların üzerine yatırıldığı belirlendi. Klinein ardındaki kuzey duvarında ise nadir görülen 'Çoban İsa' figürü dikkat çekti.

Mezar içerisinde doğrudan tarihlendirmeye yarayacak bir buluntuya rastlanmadı. Ancak yapının mimari özelliklerinin aynı alandaki diğer örneklerle benzerlik göstermesi nedeniyle mezarın MS 3. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor.

İLK HAZRETİ İSA TASVİRİ

Eser, Erken Hristiyanlık döneminde Anadolu'daki en dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkarken, Hisardere Nekropolü'nde tespit edilen ilk Hazreti İsa tasviri olma özelliğini de taşıyor.

Kaynak: İHA

