Daha Önce Hiç Bilinmiyordu: Fransız Ressam Renoir'ın Tablosu 1,8 milyon Euroya Satıldı

Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir’ın daha önce hiç bilinmeyen bir eseri, Paris’te düzenlenen bir müzayedede 1,8 milyon euroya satıldı.

“L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean” (Çocuk ve Oyuncakları – Gabrielle ve Sanatçının Oğlu Jean) adlı yağlı boya tablo, daha önce hiçbir sergide yer almamış ve satışa çıkarılmamıştı. Eser, Renoir’ın dostu ve öğrencisi olan, aynı zamanda Jean’ın vaftiz annesi Jeanne Baudot’ya aitti ve onun mirasçıları tarafından müzayedeye getirildi.

OĞLUNU TASVİR EDİYOR

Yaklaşık 1890–1895 yılları arasında yapıldığı düşünülen tabloda, daha sonra Oscar ödüllü bir yönetmene dönüşecek olan Renoir’ın ikinci oğlu Jean, dadısı Gabrielle ile birlikte resmediliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, eseri tanıtan sanat tarihçisi ve Renoir uzmanı Pascal Perrin, tablonun “hiçbir restorasyondan geçmemiş olağanüstü korunmuşlukta” olduğuna dikkat çekti.

1,8 MİLYON EUROYA SATILDI

1 ila 1,5 milyon euro arasında değer biçilen tablo, açıklamaya göre uluslararası bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

1894 doğumlu Jean Renoir, 1975’te sinemaya katkıları nedeniyle Özel Akademi Ödülü (Lifetime Achievement Oscar) almış, 84 yaşında hayatını kaybetmeden önce La Grande Illusion gibi klasikleşmiş filmlere imza atmıştı. La Grande Illusion, I. Dünya Savaşı sırasında Alman esaretinden kaçmaya çalışan iki Fransız savaş esirinin hikayesini anlatır.

Öte yandan geçen hafta Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun bir otoportresi New York’ta 54,66 milyon dolara satılarak bir kadın sanatçıya ait eserler arasında tüm zamanların rekorunu kırdı. İki gün önce ise bir Gustav Klimt tablosu 236,4 milyon dolara alıcı bularak müzayede tarihinde satılan en pahalı ikinci eser oldu.

Kaynak: Gazete Oksijen