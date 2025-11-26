Daha Önce Hiç Bilinmiyordu: Fransız Ressam Renoir'ın Tablosu 1,8 milyon Euroya Satıldı

Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir’ın daha önce hiç sergilenmemiş veya satışa çıkmamış olan bir eseri, Paris’te düzenlenen müzayedede 1,8 milyon euroya satıldı. 1890–1895 yılları arasında yapıldığı düşünülen tabloda, Renoir’ın ikinci oğlu Jean, dadısı Gabrielle ile birlikte resmediliyor.

Daha Önce Hiç Bilinmiyordu: Fransız Ressam Renoir'ın Tablosu 1,8 milyon Euroya Satıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransız empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir’ın daha önce hiç bilinmeyen bir eseri, Paris’te düzenlenen bir müzayedede 1,8 milyon euroya satıldı.

“L’enfant et ses jouets – Gabrielle et le fils de l’artiste, Jean” (Çocuk ve Oyuncakları – Gabrielle ve Sanatçının Oğlu Jean) adlı yağlı boya tablo, daha önce hiçbir sergide yer almamış ve satışa çıkarılmamıştı. Eser, Renoir’ın dostu ve öğrencisi olan, aynı zamanda Jean’ın vaftiz annesi Jeanne Baudot’ya aitti ve onun mirasçıları tarafından müzayedeye getirildi.

OĞLUNU TASVİR EDİYOR

Yaklaşık 1890–1895 yılları arasında yapıldığı düşünülen tabloda, daha sonra Oscar ödüllü bir yönetmene dönüşecek olan Renoir’ın ikinci oğlu Jean, dadısı Gabrielle ile birlikte resmediliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, eseri tanıtan sanat tarihçisi ve Renoir uzmanı Pascal Perrin, tablonun “hiçbir restorasyondan geçmemiş olağanüstü korunmuşlukta” olduğuna dikkat çekti.

1,8 MİLYON EUROYA SATILDI

1 ila 1,5 milyon euro arasında değer biçilen tablo, açıklamaya göre uluslararası bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

1894 doğumlu Jean Renoir, 1975’te sinemaya katkıları nedeniyle Özel Akademi Ödülü (Lifetime Achievement Oscar) almış, 84 yaşında hayatını kaybetmeden önce La Grande Illusion gibi klasikleşmiş filmlere imza atmıştı. La Grande Illusion, I. Dünya Savaşı sırasında Alman esaretinden kaçmaya çalışan iki Fransız savaş esirinin hikayesini anlatır.

Öte yandan geçen hafta Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun bir otoportresi New York’ta 54,66 milyon dolara satılarak bir kadın sanatçıya ait eserler arasında tüm zamanların rekorunu kırdı. İki gün önce ise bir Gustav Klimt tablosu 236,4 milyon dolara alıcı bularak müzayede tarihinde satılan en pahalı ikinci eser oldu.

Sanat Dünyasında 'Kadın' Rekoru: Frida Kahlo'nun Otoportresi 54,7 Milyon Dolara SatıldıSanat Dünyasında 'Kadın' Rekoru: Frida Kahlo'nun Otoportresi 54,7 Milyon Dolara SatıldıKültür - Sanat

Kaynak: Gazete Oksijen

Etiketler
Paris Ressam
Grinko, 2025'i Türkiye Turnesiyle Bitiriyor Grinko, 2025'i Türkiye Turnesiyle Bitiriyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Laz Mitolojisinin Epik Dünyası Yeniden Doğuyor: Gormot'tan Yeni Albüm Laz Mitolojisinin Epik Dünyası Yeniden Doğuyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu! Tutukluluğu Devam Edecek Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Karar Belli Oldu
O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar O Parayı Artık Kiracı Değil Ev Sahibi Ödeyecek: Yargıtay'dan Milyonları Etkileyen Karar
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı Bungalov Tuzağı Çöktü! 23 Şüpheli Tutuklandı
Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire… 2026 Maaş Hesapları Sızdı! İşte 2026 Ocak Yeni Zam Senaryosu