Laz Mitolojisinin Epik Dünyası Yeniden Doğuyor: Gormot'tan Yeni Albüm

Gormot, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve merakla beklenen yeni albümü “The Birth”ü 21 Kasım’da müzikseverlerle buluşturdu. Grup, Laz mitolojisinden doğan karakterleri yeniden hikayeleştirip Karadeniz’in geleneksel enstrümanı “tulum”la bugüne taşıyor; mitik bir dünyayı modern rock estetiğiyle harmanlıyor.

MİTOLOJİDEN İLHAM ALAN MODERN BİR SES EVRENİ

“The Birth”, Gormot’un yıllar içinde sahnede yoğurduğu kültürel ve müzikal birikimi şimdiye kadarki en bütünlüklü formuyla sunuyor. Albümde yer alan her parça, Laz mitolojisinin yaratılış anlatılarını, kahraman figürlerini, doğayı ve ışıkla karanlık arasındaki o kadim dengeyi sinematik bir dokuyla yeniden kuruyor, dinleyiciyi mitlerin içine doğru çekiyor.

Tulum, bu albümde yalnızca etnik bir enstrüman değil; mitik varlıkların nefesi, sesi, hatta ruhu olarak konumlanıyor. Progresif rock’ın akışkan ve dinamik yapısıyla birleştiğinde ise hem köklere sadık hem de çağdaş bir tını evreni yaratıyor; böylelikle gelenekle modernliğin birbirini beslediği özgün bir atmosfer doğuyor.

DOĞUŞUN HİKAYESİ

Albüm ismiyle de vurgulanan “doğuş” teması, dinleyiciyi baştan sona bütünlüklü bir hikâyenin içine davet ediyor. Parçalar, mitolojik dünyanın oluşumundan karakterlerin doğuşuna uzanan bir mitolojik zaman akışı içinde ilerliyor.

“The Birth”, dijital platformların yanı sıra plak formatında da basılarak müzik koleksiyonerlerinin beğenisine sunuldu. Plak, albümün atmosferini detaylı kapak tasarımı ve hikâyesel bütünlüğüyle destekliyor.

LANSMAN 9 ARALIK'TA

Gormot, yeni albümünün ilk canlı performansını 9 Aralık’ta Babylon’da gerçekleştirecek. Albümün konseptine özel hazırlanmış sahne kurgusu ve görsel atmosferle birlikte “The Birth”ün dünyası ilk kez izleyicinin karşısına çıkacak.

