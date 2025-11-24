Grinko, 2025'i Türkiye Turnesiyle Bitiriyor
Ünlü besteci Evgeny Grinko, 2025’in son günlerinde Türkiye dinleyicisiyle buluşacak. Turne İstanbul’dan Diyarbakır'a uzanan geniş bir rota içeriyor.
Dünyaca ünlü besteci Evgeny Grinko, yılın son günlerine yaklaşırken Türkiye dinleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, Aralık ayında düzenlenecek 12 konserlik kapsamlı turne kapsamında 11 şehirde sahne alacak. Grinko bu turneyle bazı şehirlere ilk kez adım atarken bazılarına uzun yıllar sonra geri dönüyor.
İşte konser yerleri ve tarihleri:
6 Aralık – İstanbul (Başakşehir)
7 Aralık – İstanbul (Bostancı)
8 Aralık – Bursa
9 Aralık – İzmir
11 Aralık – Muğla
12 Aralık – Denizli
13 Aralık – Kocaeli
15 Aralık – Diyarbakır
16 Aralık – Ankara
18 Aralık – Konya
20 Aralık – Trabzon
21 Aralık – Samsun
