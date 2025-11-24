Grinko, 2025'i Türkiye Turnesiyle Bitiriyor

Ünlü besteci Evgeny Grinko, 2025’in son günlerinde Türkiye dinleyicisiyle buluşacak. Turne İstanbul’dan Diyarbakır'a uzanan geniş bir rota içeriyor.

Grinko, 2025'i Türkiye Turnesiyle Bitiriyor
Dünyaca ünlü besteci Evgeny Grinko, yılın son günlerine yaklaşırken Türkiye dinleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, Aralık ayında düzenlenecek 12 konserlik kapsamlı turne kapsamında 11 şehirde sahne alacak. Grinko bu turneyle bazı şehirlere ilk kez adım atarken bazılarına uzun yıllar sonra geri dönüyor.

Grinko, 2025'i Türkiye Turnesiyle Bitiriyor - Resim : 1

İşte konser yerleri ve tarihleri:

6 Aralık – İstanbul (Başakşehir)

7 Aralık – İstanbul (Bostancı)

8 Aralık – Bursa

9 Aralık – İzmir

11 Aralık – Muğla

12 Aralık – Denizli

13 Aralık – Kocaeli

15 Aralık – Diyarbakır

16 Aralık – Ankara

18 Aralık – Konya

20 Aralık – Trabzon

21 Aralık – Samsun

Kaynak: Haber Merkezi

