23 Dakikalık Alkışla Venedik'i Sallayan 'Hind Receb'in Sesi' Filmi Doha Film Festivali'nde Açılışı Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katar'ın başkenti Doha’daki Katara Kültür Köyü’nde düzenlenen 2025 Doha Film Festivali’nin yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania’nın yaptığı "Hind Receb’in Sesi (The Voice of Hind Rajab)" filminin gösterimiyle başladı.

Açılış töreninde, Doha Film Enstitüsü Mütevelli Heyeti Başkanı el-Meyyasse bint Hamed Al Sani, Suriyeli sanatçı Cemal Süleyman ile İranlı oyuncu Gülşifte Ferahani’ye "2025 Doha Film Festivali Sanatsal Mükemmellik Ödülü"nü takdim etti.

BU YIL İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Bu yıl ilk kez düzenlenen festival, Doha Film Enstitüsü tarafından organize ediliyor ve 28 Kasım’a kadar sürecek. Katarlı medya kuruluşlarına göre festivalde 62 ülkeden 97 film gösteriliyor.

Festival, uluslararası kısa film ve uzun metraj film yarışmaları kapsamında toplam 300 bin doları aşan ödüller sunuyor. Bu yarışmalarda yer alan 13 filmden 12’si, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ilk kez gösteriliyor.

ALKIŞLAR 23 DAKİKA BOYUNCA SUSMADI

Açılış filmi "Hind Receb’in Sesi", Kaouther Ben Hania tarafından yazılıp yönetildi ve Tunus tarafından En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterildi.

Film, 7 Eylül’de düzenlenen 82. Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü olan "Gümüş Aslan"ı kazandı. Gösterim sonunda film, festivalin şu ana kadarki en uzun alkışı olan 23 dakika süren ayakta alkışla karşılandı. Salonun boşaltılması için ışıkların kısılmasına rağmen alkışlar dakikalarca sürdü.

Yönetmen Ben Hania, o dönem yaptığı açıklamada, filmin "Gazze’nin sesi ve dünyanın duymazdan geldiği bir yardım çağrısı" olduğunu, "Hind’in sesinin adalet sağlanana kadar yankılanacağını" ifade etmişti.

Yapımda Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees ve Saja Kilani rol alırken, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón ve Jonathan Glazer gibi uluslararası isimler projeye destek verdi.

HİND RECEB'İN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistinli Hind Receb

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin 29 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.

Hamade'nin telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin devam eden saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunmuş ve bunun Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı.

Direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA