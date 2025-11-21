Sanat Dünyasında 'Kadın' Rekoru: Frida Kahlo'nun Otoportresi 54,7 Milyon Dolara Satıldı

Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'nun başyapıtlarından biri olarak değerlendirilen "El sueno (la cama)" (Rüya-Oda) adlı 1940 tarihli otoportresi New York'ta düzenlenen bir açık artırmada 54,7 milyon dolara alıcı buldu. Şimdiye kadar hiçbir kadın ressamın eseri bu kadar büyük bir meblağa alıcı bulmamıştı.

Sanat Dünyasında 'Kadın' Rekoru: Frida Kahlo'nun Otoportresi 54,7 Milyon Dolara Satıldı
Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun 1940'ta resmettiği "El sueno (La cama)" isimli otoportresi, New York'taki "Sotheby’s" sanat şirketinin müzayedesinde rekor fiyata alıcısıyla buluştu.

Kahlo'nun 54,7 milyon dolara satılan portresi, Amerikalı sanatçı Georgia O’Keeffe'in 2014'te 44,4 milyon dolara alıcı bulan "Jimson Weed/White Flower No.1" tablosunu geride bırakarak bir kadın sanatçının en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak sergilenmemiş olan tablo müzayededen önce Londra, Abu Dabi, Hong Kong, Paris ve New York'ta sergilendi.

TABLO HAKKINDA

Eserde Kahlo, soluk mavi gökyüzünde yüzen bir yatakta yatarken görülüyor. Yeşil sarmaşıkların Kahlo'nun vücudunu sardığı görülen eserde, yatağın üzerinde ise dinamitlerle bağlanmış ve farklı renklerde çiçeklerden oluşan bir buket tutan bir iskelet yatıyor.

Yatak, otobüs kazası ve ardından geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kronik ağrı çekerek uzun süre yatağa mahkum kalan Kahlo'nun eserlerinde sıkça rastlanan bir motif olarak kabul ediliyor.

Kahlo'nun ailesi kazadan sonraki uzun süren iyileşme sürecinde Kahlo'ya uygun bir şövale hazırlamış, yatarken resim yapabilmesine olanak sağlamıştı.

Frida Kahlo

Kahlo bu dönemde, "Ben ölmedim ve yaşamak için bir nedenim var. O neden de resim yapmak." diye yazmıştı.

Kaynak: AA

Ressam Sanat Eseri
