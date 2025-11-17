'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nun Evi Müze Oldu: Yarın Kapılarını Açıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk spor tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun müzeye dönüştürdükleri Bulgaristan'daki büyüdüğü evi yarın açacaklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk spor tarihinin büyük efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evini müzeye dönüştürdük. Merhum milli sporcumuzun Bulgaristan'da büyüdüğü evin kapılarını bir anı evi olarak yarın yeniden aralıyoruz. Cep Herkülü'nün evi TİKA'nın titiz çalışmasıyla bir hafıza mekanına dönüştü. Onun mücadelesi ve azmi artık burada yaşayacak. Bu anlamlı adımın hem Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatacağına hem de gelecek kuşaklara ilham vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu'nun bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Bulgaristan Mestanlı'daki evinin kapıları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından açılacak.

AZMİ VE VEFA DOLU HİKAYESİ GELECEK KUŞAKLARA IŞIK TUTACAK

"Cep Herkülü"nün büyüdüğü ev, bir milletin hafızasına yeniden nefes verecek ve o nefes, nesiller boyunca aynı duyguyla hatırlanacak. Kapısından içeri adım atanlar, yalnızca bir sporcunun değil, bir halkın yeniden doğuş hikayesine tanıklık edecek.

Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun azmi ve vefa dolu hikayesi, bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2021 yılında başlattığı proje ile "Cep Herkülü"nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülerek müze için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi.

2024'TE TAMAMLANDI

Taş yapının özgün dokusu, 2023 yılında başlayan kapsamlı tadilatla yeniden ortaya çıkarılarak kapı, pencere, döşeme ve tavanlar aslına uygun olarak yenilendi. Türkiye'de hazırlanan teşhir-tanzim unsurlarının montajıyla proje 2024 yılında tamamlandı.

Mestanlı merkezinde toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan iki katlı taş bir yapı özgün haline getirildi ve bir anı evine dönüştürüldü.

Bahçede yıllarca görüntüyü kapatan büyük trafo binası kaldırılarak yapı yeniden görünür hale getirildi. Dış cephedeki özgün olmayan sıvalar söküldü ve yapının taş dokusu yeniden ortaya çıkarıldı.

ORİJİNAL EŞYALAR YER ALIYOR

Müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı.

Bu bölümde, Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı. Müzenin üst katındaki iki ayrı oda, milli sporcunun spor hayatını iki dönemde anlatacak.

BULGARİSTAN YILLARI

Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikayesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için "Oyuncak Naim" alanı Süleymanoğlu'nun Bulgaristan yıllarını yansıtacak.

Türkiye'deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinin Ahatlı Köyü'nde 23 Ocak 1967'de doğan Naim Süleymanoğlu, haltere 1977 yılında başladı.

Henüz 15 yaşındayken dünya gençler şampiyonasında iki altın madalya kazanarak adını duyuran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında "Dünyada Yılın Haltercisi" seçildi ve üstün performansı nedeniyle "Cep Herkülü" lakabıyla anılmaya başlandı.

Türkiye'ye 1986 yılında iltica ederek Türk vatandaşlığına geçen Süleymanoğlu, 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda "Dünyanın en iyi sporcusu" seçildi.

Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran milli sporcu, kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti.

