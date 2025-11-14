Limyra Antik Kenti'nde Her Şey Sil Baştan! 43 Yıldır Aranan Zeus Tapınağı Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Likya Uygarlığının doğu kentlerinden Antalya'daki Limyra Antik Kenti, Finike'nin yaklaşık 9 kilometre kuzeydoğusundaki Toçak Dağı'nın eteklerinde yer alıyor.

Likya Kralı Perikle'nin hüküm sürdüğü zamanlarda Likya'nın başkenti olan Limyra, Bizans döneminde ise bölgenin piskoposluk merkezi olmasıyla biliniyor. Likya bölgesinin en çok kaya mezarına sahip kentlerinden Limyra, surları, "Perikle Heroonu" isimli anıt mezarı, 6 bin kişilik tiyatrosu, Roma hamamı, "Ptolemaion" anıtı, caddesi ve Gaius Sezar adına yapılan mezar anıtıyla öne çıkıyor.

Kentte, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'yle birlikte Limyra Koordinatör Kazı Başkanı Doç. Dr. Kudret Sezgin tarafından yapılan kazılar devam ediyor. Kazılar kapsamında uzun yıllardır kentte olduğu tahmin edilen Zeus Tapınağı'nın yeri tespit edildi. Kentin batı bölümünde yapılan çalışmalarla tapınağın bir bölümü ortaya çıkarıldı.

1982 YILINDAN BERİ ARIYORLARDI

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sezgin, arkeolojik kalıntılar üzerinden kentin en erken şehirleşme sürecinin klasik döneme yani 2400 yıl öncesine dayandığını belirtti.

Koordinatörlük olarak kendilerinin ilk defa bu yıl kazı çalışmalarına başladıklarını ve çok önemli arkeolojik keşfe imza attıklarını kaydeden Sezgin, şunları kaydetti:

"1982 yılından bu yana Epigrafik kaynaklardan bilinen ama yeri yıllardır tespit edilemeyen tapınak yapısını bulduk. Arkelojik verilerle tapınağın klasik dönemde inşa edilmiş Zeus tapınağı olduğu sonucuna vardık. Hellenistik ve Roma İmparatorluğu döneminde de kentin baş tanrısının Zeus olduğunu yazılı kaynaklardan net bir şekilde biliyoruz. Tapınak olduğu biliniyordu ama nerede olduğu bilinmiyordu."

KENTTEKİ YAPILARA DAİR ÖNEMLİ İPUCU

Tapınağın doğu cephesi olarak adlandırılan ana giriş bölümü ve sundurma olarak tanımlayacağımız ante duvarlarını açığa çıkardıkları bilgisini veren Sezgin, "Tapınağın ön cephesi 15 metre genişliğinde. Tapınağın üzerine Bizans döneminde bir sur inşa edilmiş. Kutsal oda surun dış kısmında kalan özel mülk olan portakal bahçesinin altında kalmış. Kamulaştırma çalışmalarını tamamladığımızda kazıları orada sürdüreceğiz" dedi.

BİLİNEN TARİH DEĞİŞTİ

Tapınakta seramikler bulunduğu bilgisini veren Sezgin, bu seramikler sayesinde kentin yerleşim tarihinin 5000 yıl öncesine dayandığının anlaşıldığını kaydetti.

Tapınağın keşfedilmesinin kentin şehirleşme sürecinde bugüne kadar kabul gören bazı teorilerin tekrar gözden geçirilmesini sağladığını anlatan Sezgin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Uzun yıllardır Roma Caddesi'nin altında tespit edilen propilon denilen anıtsal kapının klasik dönemde tapınağın kutsal alanına giriş sağlayan kapı olduğu sonucuna varıldı. Hellenistik dönem sur duvarı olarak adlandırılan duvar yapısının da tapınağın çevre koruma duvarı olduğu sonucuna vardık."

Kaynak: AA