Bu Hafta 9 Yeni Film Vizyonda

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Aşkım Kapışmak, Barış Başar, Hakan Bulut, Şiva Behrouzfar ve Billur Pınar Yılmaz'ın rol aldığı "Nasipse Olur 2" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Ufuk Cebeci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, iflas edip Boyabat'ı ve lüks yaşamlarını terk etmek zorunda kalan Hancıoğlu ailesinin İstanbul'da hayata tutunma çabasını anlatıyor.

İdea

Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Jale Arıkan ve Ercan Kesal'ın oynadığı "İdea" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği filmin konusu özetle şöyle:

"Kemal şehrin dışında, karanlık bir iş adamına ait boş bir villada bekçilik yapmaktadır. Bir gece, ara sıra şehre gidip geldiği otobüste, yüzünü göremediği birinin bıraktığı bir kitap bulur. Üzerinde "İdea" yazan kitabı amaçsızca karıştırıp bırakır. O geceden sonra Kemal'in hayatı asla anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlar. Tuhaf şekilde bir başkası muamelesi görmeye başlar ve giderek bir başkası olmak zorunda kalır."

Erken Kış

Timuçin Esen, Leyla Tanlar ve Nastya Bogdanova'nın başrollerini paylaştığı Özcan Alper'in yönetmenliğindeki "Erken Kış" haftanın bir diğer dram ağırlıklı filmi olacak.

Timuçin Esen'in canlandırdığı "Ferhat" ve taşıyıcı anne Lia'nın, yasadışı anlaşmaları gereği Lia'yı Türkiye sınırından Gürcistan'a geri götürdüğü üç günlük zorlu yolculuğu konu alan film, biyolojik bağların, sınıf farklarının ve insan ruhunun derinliklerinin izini sürüyor.

60 Gün

Başak Cingöz, Bora Kırkım ve Burcu Yüce'nin oynadığı İsmail Doruk yönetmenliğindeki "60 Gün", yeni evlendirilen genç bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Sonsuza Dek

Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'in başrollerini paylaştığı "Sonsuza Dek" romantik komedi ve dram karışımı fantastik bir hikayeyi odağına alıyor.

David Freyne'nin yönettiği film, hayatının aşkıyla, genç yaşta ölen ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya kalan bir gencin hikayesini konu ediniyor.

DJ Ahmet

Georgi M. Unkovski'nin çektiği "DJ Ahmet" filmi, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ortak yapımında izleyiciyle buluşacak.

Film, Kuzey Makedonya'da Yörük Türklerinin olduğu Kocaali köyünde yaşayan Yörük genci Ahmet'in mizah, duygu ve müzik ile harmanlanmış hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

Ölüm Evi

Felipe Vargas'ın yönetmenliğinde çekilen ABD Kolombiya ortak yapımı "Ölüm Evi", korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Sinan Ölmez'in yönetmenliğini yaptığı TRT ortak yapımı animasyon filmi "İbi: Uzay Görevi", uzayda geçirdikleri bir kaza sonucunda yolları başka bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşlarının, burada iki robot ırk arasındaki savaşı durdurmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Jared Bush ve Byron Howard'ın birlikte yönettiği "Zootropolis 2" animasyon filmi, Judy ve Nick'in Zootropolis'e gelişiyle şehirde yaşanan kaosa odaklanıyor.

23 Dakikalık Alkışla Venedik'i Sallayan 'Hind Receb'in Sesi' Filmi Doha Film Festivali'nde Açılışı Yaptı23 Dakikalık Alkışla Venedik'i Sallayan 'Hind Receb'in Sesi' Filmi Doha Film Festivali'nde Açılışı YaptıKültür - Sanat

