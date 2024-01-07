Onur Akın'dan yeni beste: Selam Söyle Tarık Akan

Bestesi Onur Akın’a ait “Selam Söyle Tarık Akan” için hazırlanan bu özel klip, 8 Ocak pazartesi Netd ve tüm platformlarda müzik severlerle buluşacak

Onur Akın'dan yeni beste: Selam Söyle Tarık Akan

Onur Akın’ın yeni bestesi “Selam Söyle Tarık Akan” için Nebil Özgentürk ve Bir Yudum İnsan ekibi çok özel ve tarihi görüntülerle bir klip hazırladı.

Klibin çekim ve kurgusu toplam 2 ay sürdü. Yıllar boyunca yapılan belgesellerden elde edilen görüntülerle süslenen klip, Onur Akın’ın başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve yitip giden tüm aydınlara Tarık Akan üzerinden anmasını içeriyor.

Klibin kurgu yönetmenliğini Volkan Evcim, editörlüğünü Zeynep Erpamir, yapım asistanlığını Ömer Gram üstlendi. Klibin çekimleri Bir Yudum İnsan ofisinde, Tarık Akan’ın kurduğu Taş Mektep’te ve Muammer Yanmaz stüdyosunda gerçekleşti. Aranjör ve yönetmenliği Sinan Güngör’e, sözleri Fikret Dikmen’e, bestesi Onur Akın’a ait “Selam Söyle Tarık Akan” için hazırlanan bu özel klip, 8 Ocak pazartesi Netd ve tüm platformlarda müzik severlerle buluşacak.

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