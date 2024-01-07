Gazeteci Sinem Nazlı Demir’in kitabı çıktı: ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’

Gazeteci Sinem Nazlı Demir’in ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’ isimli kitabı, şiddete maruz kalan, hak ihlaline maruz bırakılan, yaşamdan zorla koparılmış kadınlara ithafen A7 Kitap Yayıncılık’tan çıktı.

Gazeteci Sinem Nazlı Demir’in kitabı çıktı: ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’

Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet alanında çalışan ve buna yönelik sayısız habere imza atan gazeteci Sinem Nazlı Demir’in, 29 kadının yaşam koşullarını ele aldığı kitabı ‘Katilimi Tanıyorum: Türkiye’de Kadın Kırımı’ isimli kitabı A7 Kitap Yayıncılık’tan çıktı. Demir kitabını; şiddet ve istismara maruz kalmış bütün kadınlara ithafen yazdı.

Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan ve kadın ile çocuklara yönelik şiddet ve istismar üzerine yoğunlaşan ve ardından ANKA Haber Ajansı’nda adliye muhabiri olan, ve sonra da Artı TV’de kadın hakları muhabirliği yapıp bu alanda çalışan gazeteci Demir kitabında, 29 kadının zorlu hayat mücadelesini ele alıyor.

‘KİMSE UNUTMASIN YAŞANANLARI, BİRİMİZ UNUTURSA, DİĞERİ HATIRLATSIN…’

Gazeteci Demir, 19 yaşındayken ‘Farkına Var’ isimli derneğin kuruculuğunu yaptı ve cezaevlerinde çocuklara yönelik çalışmalarda da bulundu. Demir, 29 kadının istismar ve şiddetle geçen yaşamını kaleme alırken onlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Gazeteci Sinem Nazlı Demir’in kitabının derdini şu sözler oluşturuyor:

“Bu kitap, şiddete maruz kaldığı şartlar altında hapsedilmiş, hak ihlaline maruz bırakılmış ve yaşamdan zorla koparılmış tüm kadınlara ithafen yazılmıştır. Kimse unutmasın yaşananları. Birimiz unutursa, diğeri hatırlatsın…”

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