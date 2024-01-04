Tiyatro sanatçısı Ayla Algan, hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan, hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ayla Algan, 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

Kült haline gelmiş ve hala büyük bir keyifle seyredilen Sadri Alışık ile oynadığı “Ah Güzel İstanbul” filmiyle gönüllerde yer eden Algan, çok sayıda tiyatro, sinema ve dizilerde de yer almıştı.

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