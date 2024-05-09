NOW'un final kararı alan Kirli Sepeti dizisi, yeni sezonda da yayınlanacak!

NOW'da yayınlanan ve final yapma kararı alan Kirli Sepeti dizisinin bu karardan geri döndüğü iddia edildi.

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NOW'un final kararı alan Kirli Sepeti dizisi, yeni sezonda da yayınlanacak!

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve final yapma kararı alan Kirli Sepeti dizisinden yeni bir haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 'Kirli Sepeti'nin son haftalarda reytingleri yükseldi. Yükselişin ardından yapım şirketi ekibe dizinin yeni sezonda da devam edeceğini duyurdu.

Dizinin reytinglerinin bu hafta da yükselmesi durumunda, kanaldaki yerinin daha da sağlamlaşacağı öne sürüldü.

'Kirli Sepeti'nin 19 Mayıs'ta final yapması planlanıyordu.

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