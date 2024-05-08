İtalya tenor Andrea Bocelli 30. yıl konseriyle İstanbul'da

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, 30. yıl dönümünü kutlamak için 8 Haziran 2024'te İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak!

Bocelli, bu özel gecede İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra uluslararası üne kavuşmuş albümlerinden de eserler seslendirecek.

ANDREA BOCELLİ KİMDİR?

Bocelli, operalar, popüler Napoliten şarkılar ve sayısız arya kaydetti. Celine Dion ve Sarah Brightman gibi birçok isimle düetler yaptı.

Sanatçı, 90 milyonun üzerinde kayıt satarak büyük bir başarı elde etti.

Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'nin Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı da bulunuyor.

WO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle organize edilen konserle ilgili detaylı bilgi için Biletwise, Biletix, Passo adlı internet adreslerinden ziyaret edilebilir.