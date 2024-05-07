Wednesday hayranlarını heyecanlandıracak gelişme: Resmen başlıyor

Wednesday dizisinin 2. sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu.

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Netflix, merakla beklenen "Wednesday" adlı dizinin 2. sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Charles Addams'ın ünlü karakteri Wednesday Addams'ın gençlik yıllarını konu alan dizi, ilk sezonunun büyük ilgi görmesinin ardından 2. sezon için hazırlıklara başladı.

Dizinin başrolünde Jenna Ortega yer alırken, Tim Burton'ın karakteristik tarzıyla bezenmiş karanlık atmosferi ve unutulmaz karakterleriyle izleyicileri büyülemesi bekleniyor. 2. sezonun, ilk sezonun etkileyici ve sürükleyici hikayesini daha da derinleştirerek hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor.

Çekimlerin başlamasıyla birlikte, dizi severlerin merakla yeni sezonun ne gibi sürprizlerle dolu olacağını bekledikleri gözleniyor.

"Wednesday" dizisinin 2. sezonuyla ilgili detaylar ve çekim süreci ile ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Platform, X hesabından dizinin duyurusuyla ilgili, "Siyahları çekin, suratları düşürün ve her ŞEY’e hazırlıklı olun. Wednesday 2. sezon çekimleri başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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