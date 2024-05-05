Nazlı Demir'in kaleminden 'Katilimi Tanıyorum' kitabı: ‘Birimiz unutursak diğerimiz hatırlasın’

Gazeteci - yazar Sinem Nazlı Demir'in 'Katilimi Tanıyorum: Türkiye'de Kadın Kırımı' kitabının prömiyeri Beyoğlu İstanbul Concept Studio’da yapıldı.

Demir'in, 29 kadının zorlu hayat mücadelesini anlattığı kitabının prömiyerine kadın mücadelesinin içinde bilinen pek çok isim yer aldı.

Katılımcılar arasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, yine Platform temsilcilerinden Ece Devrim, 17 yaşında hayattan kopartılan Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İkinci Başkanı Avukat Aylin Moralıoğlu, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Nilda Baltalı, Demir’in ailesi ve gazetecilik camiasından ile basın sektöründen pek çok isim yer aldı.

Prömiyer ilk olarak Katilimi Tanıyorum kitabının tanıtım videosu ile başladı. Ardından açılış konuşmasını Sinem Nazlı Demir’in meslek arkadaşı Zeynep Çam yaptı. Çam’ın ardından mikrofonu Demir aldı. Gazeteci Demir’in konuşması sonrası söz, katılımcılara verildi. Demir, yazım sürecine atıf yaparak acısına ve mücadelesine yer verdiği kitabındaki kadınları anlattı. Sinem’in ailesinin konuşmasının ardından, kadın mücadelesinin içerisinde yıllardır etkin mücadele eden isimler art arda konuştu.

FİDAN ATASELİM: KİTAPTA ÇOK ÖNEMLİ TANIKLIKLAR VAR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Sinem’i mücadele arkadaşımız olarak tanımlıyorum. Bütün kuşaklara örnek olacak. Kitapta çok önemli tanıklıklar var. Sadece kötü yaşanmışlıklar değil, bunların nedenleri ve nasıl çözüleceği de bu kitapta yer alıyor. Bu kitapta sadece kadın cinayetleri değil, trans cinayetleri, çocuk istismarı ve ensest de var. Bu kitap o yüzden de önem teşkil ediyor” dedi.

Ataselim devamında da “Nazım Hikmet ne iyi şey, Yaşamak böyle bir şey, bunun devamını getirmek için örgütlenmenin önemini yeniden hatırlatmak istiyorum. Acıdan ve dramdan beslenmek yerine kolektif gücün önemini anlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

ECE DEVRİM: SİNEM NAZLI DEMİR’İN MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUM

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri temsilcilerinden Ece Devrim de “Ben bir trans kadın olarak diyorum ki birlikte mücadele edelim. Anayasa tartışmaları oluyor, Peki Karaman’da 46 çocuk istismar edilirken siz neredeydiniz? Kadınlar, çocuklar istismar edilirken siz neredeydiniz? Buradan Sinem Nazlı Demir’in mücadelesini selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

HELİN PALANDÖKEN’İN BABASI NİHAT PALANDÖKEN: SİNEM’İN KİTABINI GÖTÜRÜP KÜTÜPHANEMİZE KOYACAĞIZ

17 yaşında hayattan kopartılan Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, “Kızım Helin’i kaybettiğimden beri bu mücadelenin içindeyim. Kızım için bir kütüphane açtım ve Sinem, ‘Onu bize bırak’ dedi. Sinem’e çok teşekkür ederim. Sinem’in kitabını götürüp kütüphanemize koyacağız” diyerek Demir’in mücadelesinin yanında olduğunu söyledi.

AYLİN MORALIOĞLU: BU SAYILARIN GERİSİNDE BİR HAYAT HİKAYESİ VAR

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İkinci Başkanı Avukat Aylin Moralıoğlu, “Kadına karşı, aile içi şiddet çok uzun yıllara dayalı. Uluslararası anlamda da böyle. Aşk tutku cinayetleri değil kadın kadın olduğu için öldürüldüğü cinayetler olduğunu kabul ettirmek için çok çaba sarf ettik. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sayesinde kadın cinayetlerine dair sayıları biliyoruz. Ve bu sayıların gerisinde bir hayat hikayesi var. Hepimizin Sinem gibi güçlü kadın gazetecilere ihtiyacı var” diyerek ‘Katilimi Tanıyorum’ kitabını övdü.

‘ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN SAYISINA GÖRE TEPKİ VERİR OLDUK’

Demir, kapanış konuşmasını kitabının son paragrafıyla yaptı ve şunları söyledi: “Bu kitabı yazdığım sırada, boynundan vurulduğu için haberini yaptığım, hastanede yaşam mücadelesi verirken 9 gün sonra yaşamını kaybeden Ülkü Deniz Ersöz’ün katledilmesi, önlenebilirdi. Birbirimize dürüst olmadık, öldürülen kadınların sayısına göre tepki verir olduk ve şimdi her ay onlarca kadının katledildiği bir ülkede yaşıyoruz. Ne sadece tek bir kişiyi suçlayabilir; ne de elde ettiğimiz bu sonuçtan kaçabiliriz” Konuşmaların bitmesinin ardından kadınların sorunların yer aldığı sorular zarflarla katılımcılara verildi. Katılımcılar tarafından yanıtlan sorula ardından sahnede Sinem Nazlı Demir tarafından okundu. SİNEM

NAZLI DEMİR KİMDİR?

Gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi’nde başlayan ve kadın ile çocuklara yönelik şiddet ve istismar üzerine yoğunlaşan Sinem Nazlı Demir, ardından ANKA Haber Ajansı’nda adliye muhabirliği yaptı.

Demir daha sonra da Artı TV’de kadın hakları muhabirliği yaptı. 19 yaşındayken ‘Farkına Var’ isimli derneğin kuruculuğunu yapan Demir, cezaevlerinde çocuklara yönelik çalışmalarda da bulundu. Demir, şimdilerde sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde kadın cinayeti haberlerindeki medya dilini anlatan seminerler vermeye devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem