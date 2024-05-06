'Bahar' dizisine dikkat çeken transfer! 12. bölümde kadroya katılacak

Ekranların fenomen dizisi Bahar'ın kadrosuna Yasemin Kay Allen'in de dahil olacağı duyuruldu.

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'Bahar' dizisine dikkat çeken transfer! 12. bölümde kadroya katılacak

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın kadrosunda yer aldığı ekranların fenomen dizisi ‘Bahar’a dikkat çeken bir isim katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yasemin Kay Allen de dizinin kadrosuna katıldı.

'Bahar' dizisine dikkat çeken transfer! 12. bölümde kadroya katılacak - Resim : 1

Allen, 12. bölümden itibaren diziye dahil olacak ve özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan “Dora Ersoy” karakterine hayat verecek.

MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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