Ediz Hun: İnsanlık bir demans halinde gibi, birbirini öldürmekten zevk alıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden oyuncu Ediz Hun, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Programa Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Kıbrıs Barış Harekatı’nda komando olarak görev yapan Emekli Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olanların yakınları ile gaziler katıldı.

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinin unutulmaz aktörü Ediz Hun, 50 yıl önce eşi Berna Hun, Türkan Şoray ve Erkan Yolaç ile harekat öncesi Kıbrıs’a geldiklerini anlattı. Hun, o dönem Kıbrıs'ta bulunan Türk Alayı'nı ziyaret ettiklerini aktararak, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askeri ve mücahitler büyük kahramanlık yaptılar. Şehit olmak olağanüstü bir mertebe ama keşke yaşasaydılar. Yaşayabilselerdi belki de bu zaferi kazanamayacaktık" diye konuştu.

"İNSANLIK BİR DEMANS HALİNDE"

Savaşın hiçbir kazananı olmadığını ifade eden Hun, dünyanın bugünkü durumuna bakıldığında değişen pek bir şeyin olmadığını vurguladı. Hun, "İnsanlık bir demans halinde gibi, birbirini öldürmekten zevk alıyor gibi bir durum yaşıyoruz. Daha iyi bir dünyada yaşama dileğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ediz Hun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı anısına, şehit yakınları ve gazilere teşekkür belgesi takdim etti.

EDİZ HUN VE EŞİ, KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, sanatçı Ediz Hun ve eşi Berna Hun ile yemekte bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tatar, 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 2,5 ay önce ödül almak için Ada'ya gelen ve Kıbrıs Türk Kuvvetler Alay Komutanlığını da ziyaret eden Ediz Hun ve eşi Berna Hun'u KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"KIBRIS TÜRKÜ ASLA AZINLIK OLMAYACAKTIR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gelen şehit yakınları ile Kıbrıs gazileri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Feyzioğlu, kabulde yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerden oluşan heyeti Büyükelçilikte ağırlamaktan şeref duyduğunu vurgulayarak, heyetin içinde tarihin akışını değiştiren komutan ve askerlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türklerinin, Ada'nın ve Türk milletinin asli unsuru olduğuna işaret eden Feyzioğlu, "Bu adada Kıbrıs Türkü her zaman vardır, kurucudur. Hiçbir zaman azınlık olmayacaktır ve asimile edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA