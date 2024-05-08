Fransa'da muhalefet, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini istiyor

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar İsrail'in 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi.

Dünyanın dört bir yanından ateşkes sağlanması için sesler yükselirken Eurovision'un sessizliğine tepki gösteren Panot, "Filistin'in yok oluşuna izin vermeyeceğiz." mesajı verdi.

Panot, Avrupa milletvekilleri, sanatçıları ve vatandaşları olarak "barış ve kültür aşkı adına" İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmasını istediklerini bildirdi.

Fransa'da Gazze'de ateşkes sağlanması için Filistin'e destek eylemleri devam ederken, İsrail'in bu yaz ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları dahil uluslararası müsabakalardan men edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Avrupalı vatandaşlar, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya karşı uluslararası bir boykot uygulanırken Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı benzer bir tutum sergilenmemesini eleştiriyor.