Norm Ender'den Tamer Karadağlı'ya destek: Yurtsever tarafını belli eden herkese karalama kampanyası yapılıyor

Rapçi Norm Ender, Sabah yazarı Tuba Kalçık’a konuştu. "Eskiden bir yanlışa karşı tepki gösterildiği zaman, insanların samimi olduğunu zannederdim, artık biliyorum ki konunun tepki gösterdikleri olayla bir ilgisi yok" diyen Norm Ender sözlerine şöyle devam etti:

"Tamamen isimlerin nasıl bir dünya görüşü olduğuna göre tutum sergileniyor. Sadece Tamer Karadağlı'ya değil, yurtsever tarafını belli eden herkese bu karalama kampanyası yapılıyor. Ayarsız ve sınırsız bir öfke, tamamen itibar sarsıcı hamleler. Aynı tutumu gelir kapısının dışında kalan bir zümre, kendilerine yaptığı zaman çok güzel mağduru oynuyorlar, sanatçı değil, sözleşmeli ünlü, part time aktivist diyorum ben artık bunlara, omurgalı bir duruşları olmadığını Disney'in Atatürk'e yaptığı saygısızlığa sessiz kalarak kanıtladılar. Halkın her kesimi bu duruma çok net tepki verirken, Disney'le iş yapan ya da yapabilir konumda olan ünlülerin ölüler gibi susması öfkelerinin bile riyakar olduğunu gösteriyor. Yarın bir ödül töreninde iki satır aktivistlik yapıp, tribüne oynarken görürüz derin kişiliklerini. Ne diyeyim?

"Halk eleştirimi haklı buluyor ama ne zaman böyle bir serzenişte bulunsam bir taraf hemen benim açığımı aramaya, aynı manipülasyon ile saygınlığımı zedelemeye çalışıyor. Ben gerçekten üzülüyorum, kimseye kendimi beğendirme çabam yok. Olduğum gibi olmaya, konulara sadece haklı ve haksız olarak yaklaşmaya devam edeceğim."

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