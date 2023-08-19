Tamer Karadağlı’nın atandığı Devlet Tiyatroları'nda istifa furyası: Dilekçeler peş peşe verildi

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’ne atanmasının yankıları sürüyor. Daha öncesinde hazırlanan ve cepte bekleyen istifa dilekçeleri, yetkililere sunuldu.

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Tamer Karadağlı’nın atandığı Devlet Tiyatroları'nda istifa furyası: Dilekçeler peş peşe verildi

BirGün'den Sercan Meriç'in haberine göre, istifa etmek isteyenler arasında DT Sanat Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul, Ankara, İzmir DT müdürleri yer alıyor. Ancak bu talepler henüz kabul edilmedi. Bir isim hariç. İstifası kabul edilen tek kişi DT’de başrejisör olarak görev yapan Bengisu Gürbüzer Doğru.

2020 yılında bu göreve atanan Doğru, hem sahne önünde hem de sahne arkasında beğeni toplayan bir tiyatro sanatçısıydı. Eski DT Genel Müdürü Mustafa Kurt’un görevden alınmasının akabinde Doğru’nun da istifa talebi kabul edildi.

Öte yandan Karadağlı’nın içinde bulunduğumuz sezon kapsamında mevcut repertuvarda bir değişiklik yapmayacağı, DT’deki programı aynı şekilde devam ettireceği öğrenildi. Gelecek yıl DT repertuvarının nasıl şekilleneceği, Karadağlı’nın o dönemde görevde kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

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